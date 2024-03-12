Вертолет, способный защитить флот в Крыму от дронов, снят с производства

Александр Доливо

К сожалению, у нас баранов и тугодумов даже в МО никто не отменял. Не говоря уже о реформаторе Сердюкове и КТО его назначал! Даже при подготовке к СВО (ошибусь, если такая вообще проводилась) некоторые из элитных ребят в лампасах вообще усомнились в необходимости иметь воздушные дроны, и только спустя более года с начала СВО дошло до ..., что дроны нужны как воздух, не говоря уже про морские!!!