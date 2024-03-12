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  • Олег Самойлов
    Вот тут-то ты НЕ ПРАВ! Рожатели этого ушлепка марги были работниками камуноиздного труда, усердно работали губешками ...Скоропостижная см...
  • Александр Доливо
    К сожалению, у нас баранов и тугодумов даже в МО никто не отменял. Не говоря уже о реформаторе Сердюкове и КТО его на...Вертолет, способн...

Вертолет, способный защитить флот в Крыму от дронов, снят с производства

Вертолет, способный защитить флот в Крыму от дронов, снят с производства

Подполковник запаса ФСО, эксперт по безопасности Василий Кашканов говорит: "По тому что я слышу, уверен, блок НАТО принял решение завоевать контроль над Крымом любой ценой.

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Комментарии
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Хамит Сабиров
Нада спрашивать начиная с сердюкова, что развалил армию.
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10 мин.
Zoia Goldshtab
Блаблаблаблаблаблабла..........
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5 мин.
Александр Доливо
К сожалению, у нас баранов и тугодумов даже в МО никто не отменял. Не говоря уже о реформаторе Сердюкове и КТО его назначал! Даже при подготовке к СВО (ошибусь, если такая вообще проводилась) некоторые из элитных ребят в лампасах вообще усомнились в необходимости иметь воздушные дроны, и только спустя более года с начала СВО дошло до ..., что дроны нужны как воздух, не говоря уже про морские!!!
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1 мин.

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