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Военное обозрение

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Украинская сторона предлагает провести расследование в войсковой части ПВО ВСУ после потери ЗРК Patriot

Украинская сторона предлагает провести расследование в войсковой части ПВО ВСУ после потери ЗРК Patriot

Предполагается, что информацию передал ВС РФ кто-то из украинских военнослужащих.

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