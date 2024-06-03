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Месть за легендарных командиров, "калибровка" набирает обороты. А в украинском тылу поезда пошли под откос»

Месть за легендарных командиров, "калибровка" набирает обороты. А в украинском тылу поезда пошли под откос»

Русские войска отомстили за смерть легендарных командиров, Героев России и Донбасса Арсена Павлова ("Моторола") и Михаила Толстых ("Гиви"), в зоне конфликта возобновилась "комплексная калибровка", а в украинском тылу неизвестные пускают под откос поезда.

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Комментарии
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ГМ
Геннадий Малахов
ЗОМБИ!!! Их не переделать, их надо ......
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6 час.
С С
Посмотрите документальные фильмы о Германии 30-40-х годов. Сколько сверхчеловеков зигуют, орут и плачут от &quot;гитлеровского щястя&quot;. Вот так же себя вели и хохлы на Майдане, на своих дурацких митингах и демонстрациях за труселя в гейропе. Верхушка  окраины мало виновата, там &quot;братский народец&quot; вовсю старается. Всё повторяется.
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5 час.
Борис Леонтьев
Во первых не только на Майдане - везде. Во вторых не вели, а ведут себя так до сих пор потому что хохол=фашист
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1 час.

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