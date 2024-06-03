Месть за легендарных командиров, "калибровка" набирает обороты. А в украинском тылу поезда пошли под откос»

ГМ Геннадий Малахов ЗОМБИ!!! Их не переделать, их надо ......

С С Посмотрите документальные фильмы о Германии 30-40-х годов. Сколько сверхчеловеков зигуют, орут и плачут от "гитлеровского щястя". Вот так же себя вели и хохлы на Майдане, на своих дурацких митингах и демонстрациях за труселя в гейропе. Верхушка окраины мало виновата, там "братский народец" вовсю старается. Всё повторяется.