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Петербургский дневник

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Более половины петербуржцев хотя бы раз отказывались от трудоустройства

Более половины петербуржцев хотя бы раз отказывались от трудоустройства

Это следует из результатов опроса Согласно опросу SuperJob, проведенному среди экономически активного населения Санкт-Петербурга, основные причины отказа от предложений о работе — низкая зарплата, несоответствие между обещаниями и реальностью, а также более выгодные альтернативы.

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