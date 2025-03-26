Более половины петербуржцев хотя бы раз отказывались от трудоустройства

Это следует из результатов опроса Согласно опросу SuperJob, проведенному среди экономически активного населения Санкт-Петербурга, основные причины отказа от предложений о работе — низкая зарплата, несоответствие между обещаниями и реальностью, а также более выгодные альтернативы.
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