В Московской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений задержаны одиннадцать человек

ГСУ СК России по Московской области задержаны одиннадцать человек, двое из которых консультанты отдела при министерстве социального развития Московской области и один консультант отдела при министерстве инвестиций и промышленности Московской области.
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