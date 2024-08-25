"Все отвернулись, сижу и плачу целыми днями": печальный закат карьеры Лии Ахеджаковой, оставшейся без работы, друзей и денег

Интересная жизнь с Vera Star Звезда советского и российского кинематографа Лия Ахеджакова после начала известных событий в 2022 году раскритиковала действия российских властей, но Россию покидать не стала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии