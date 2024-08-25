"Все отвернулись, сижу и плачу целыми днями": печальный закат карьеры Лии Ахеджаковой, оставшейся без работы, друзей и денег

ИР Игорь Рябин Согласен с Константином. Пару слов бы добавил в адрес старухи.. Но... нет, не буду.

Юрий Золотарев Ххоспиде-е-е!! Куда как простая истина: не будь ГОВНОМ - не придётся в старости лить слезу по поводу того, что "все забыли"!