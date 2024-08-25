Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Наталия Наилькина
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"Все отвернулись, сижу и плачу целыми днями": печальный закат карьеры Лии Ахеджаковой, оставшейся без работы, друзей и денег

"Все отвернулись, сижу и плачу целыми днями": печальный закат карьеры Лии Ахеджаковой, оставшейся без работы, друзей и денег

Интересная жизнь с Vera Star Звезда советского и российского кинематографа Лия Ахеджакова после начала известных событий в 2022 году раскритиковала действия российских властей, но Россию покидать не стала.

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Комментарии
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ИР
Игорь Рябин
Согласен с Константином. Пару слов бы добавил в адрес старухи.. Но... нет, не буду.
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53 мин.
Юрий Золотарев
Ххоспиде-е-е!! Куда как простая истина: не будь ГОВНОМ - не придётся в старости лить слезу по поводу того, что &quot;все забыли&quot;!
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8 мин.
Наталия Наилькина
За что боролась, на то и напоролась. Теперь проси прощения, ну как ты привыкла. У кого только? Мы тебя не простим. 😜
Ответить
3 мин.

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