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Утро.ru

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На внука Дарьи Донцовой напал огромный пес

На внука Дарьи Донцовой напал огромный пес

Обычная детская игра возле дома закончилась трагедией. В подмосковной деревне Дубцы огромная собака набросилась на семилетнего внука Дарьи Донцовой, повалила его на землю и нанесла тяжелые рваные раны головы.

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