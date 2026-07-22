На внука Дарьи Донцовой напал огромный пес

Обычная детская игра возле дома закончилась трагедией. В подмосковной деревне Дубцы огромная собака набросилась на семилетнего внука Дарьи Донцовой, повалила его на землю и нанесла тяжелые рваные раны головы.
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