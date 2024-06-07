Белый дом: США не увидели в визите кораблей РФ на Кубу угрозы нацбезопасности

В США отреагировали на визит отряда российских военных кораблей на Кубу. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил в эфире телеканала CNN, что эти учения не представляют угрозы нацбезопасности страны.
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