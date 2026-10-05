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UBS Says Watch Beaten-Down Consumer Stocks, But Is "Reluctant To Call Outright Bottom"

UBS Says Watch Beaten-Down Consumer Stocks, But Is "Reluctant To Call Outright Bottom"

UBS Says Watch Beaten-Down Consumer Stocks, But Is "Reluctant To Call Outright Bottom" The Conference Board's Consumer Confidence Index has fallen to its lowest level since April 2014, but UBS equity trader Mark Paski is watching closely for signs of a bottom in beaten-down consumer stocks.

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