Кузнецов забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче против «Флориды». У него «минус 3» за 11:47

Евгений Кузнецов забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой». Форвард «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Пантерс» (3:6), бросив с неудобной руки с рикошетом от защитника.