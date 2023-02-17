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Кузнецов забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче против «Флориды». У него «минус 3» за 11:47

Кузнецов забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче против «Флориды». У него «минус 3» за 11:47

Евгений Кузнецов забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой». Форвард «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Пантерс» (3:6), бросив с неудобной руки с рикошетом от защитника.

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