Опубликовано видео результативной охоты российских FPV-дронов на технику ВСУ

В Сети опубликованы видеокадры поражения пилотами FPV-дронов ВС РФ колонны украинской техники. По всей вероятности, боевики киевского режима планировали провести контратаку на российские позиции, но были обнаружены с воздуха и атакованы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии