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Опубликовано видео результативной охоты российских FPV-дронов на технику ВСУ

Опубликовано видео результативной охоты российских FPV-дронов на технику ВСУ

В Сети опубликованы видеокадры поражения пилотами FPV-дронов ВС РФ колонны украинской техники. По всей вероятности, боевики киевского режима планировали провести контратаку на российские позиции, но были обнаружены с воздуха и атакованы.

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