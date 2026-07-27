📷⚡️Индийская организация DRDO провела первый испытательный пуск зенитной ракеты большой дальности «Kusha» по электронной цели, имитирующей высокоскоростную высотную угрозу.
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📷⚡️Индийская организация DRDO провела первый испытательный пуск зенитной ракеты большой дальности «Kusha» по электронной цели, имитирующей высокоскоростную высотную угрозу.