Дональд даст: эксперты предрекают крах ОПЕК и ОПЕК+

В СМИ появились заявления аналитиков по поводу будущего ОПЕК и ОПЕК+. Эксперты считают, что эти международные организации потеряют контроль над рынком после решения президента Трампа снять все ограничения на добычу нефти в США, а также на фоне снижения спроса Китая на нефть.
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