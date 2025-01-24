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Дональд даст: эксперты предрекают крах ОПЕК и ОПЕК+

Дональд даст: эксперты предрекают крах ОПЕК и ОПЕК+

В СМИ появились заявления аналитиков по поводу будущего ОПЕК и ОПЕК+. Эксперты считают, что эти международные организации потеряют контроль над рынком после решения президента Трампа снять все ограничения на добычу нефти в США, а также на фоне снижения спроса Китая на нефть.

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Комментарии
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Лев Добрый
В этом вопросе Дональд, главное не наделать в штаны, потому что ЭТО очень может быть!🤠😱👈😜
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20 час.

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