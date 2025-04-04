«Украина больше всех нуждается в мире, иначе она будет уничтожена»

США просчитались в своей политике по отношению к России, думая, что Москва пойдет на уступки и не ответит на эскалационные шаги Запада, заявил в интервью «Известиям» профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
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