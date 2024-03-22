Ветеран СВР Решетников объяснил, кто может взять ответственность за теракт

Генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников, отвечая на вопрос aif.ru, возьмет ли, на его взгляд, кто-то официально ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле», высказал мнение, что «это уже не важно, потому что ясно, кто это устроил».