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Ветеран СВР Решетников объяснил, кто может взять ответственность за теракт

Ветеран СВР Решетников объяснил, кто может взять ответственность за теракт

Генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников, отвечая на вопрос aif.ru, возьмет ли, на его взгляд, кто-то официально ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле», высказал мнение, что «это уже не важно, потому что ясно, кто это устроил».

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