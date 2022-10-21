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пора по всем фронтам запускать тяжёлые бомбардировщики с Фабами 500, 1000, 3000 и е...ть ковровыми бомбежками ту хунт...
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Где ж вас долбо@бов хоронить то будем?
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