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Игонин о «Зените»: «Если Малком и Клаудиньо уйдут, их места займут Сергеев, Мостовой и Кейрос. Это не отразится на результатах»

«Трансферное окно — это время, когда в медиапространстве появляется очень много инсайдов и слухов. И самое главное в такой момент — не поддаваться панике.

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