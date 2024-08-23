Ребята из «Движения Первых» посетили Центр управления регионом Адыгеи. Знакомство с работой ЦУР стало возможным благодаря республиканскому проекту ««МедиаПрофориентация», который входит в федеральный проект «МедиаПритяжение».
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