Axios: убийство палестинского лидера стало препятствием для сделки по заложникам

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани и ряд других официальных лиц страны сообщили израильским и американским семьям заложников движения ХАМАС, что убийство члена руководства палестинского движения Салеха аль-Арури затруднило усилия по заключению новой сделки по освобождению заложников.