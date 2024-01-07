Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 211 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иванов
    Стрелять надо по Украине даже в учебных целях, а не в небо. Зачем тратить впустую боеприпасы.Корабли Черноморс...
  • Вахтанг Плоскогубцев
    По словам Зеленского, есть способ одержать победу над Российской Федерацией, только его никто не знает!Зеленский обратил...
  • Алекс Поручик
    Пускай ночью по-любому городу погуляет в одно лицо.Омбудсмен Титов н...

Axios: убийство палестинского лидера стало препятствием для сделки по заложникам

Axios: убийство палестинского лидера стало препятствием для сделки по заложникам

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани и ряд других официальных лиц страны сообщили израильским и американским семьям заложников движения ХАМАС, что убийство члена руководства палестинского движения Салеха аль-Арури затруднило усилия по заключению новой сделки по освобождению заложников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх