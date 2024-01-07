Axios: убийство палестинского лидера стало препятствием для сделки по заложникам

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани и ряд других официальных лиц страны сообщили израильским и американским семьям заложников движения ХАМАС, что убийство члена руководства палестинского движения Салеха аль-Арури затруднило усилия по заключению новой сделки по освобождению заложников.
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