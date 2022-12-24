Происшествия

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Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах, установленных в ходе расследования преступления в отношении ребенка в Новосибирской области, и основаниях принятого судом решения о прекращении...

Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах, установленных в ходе расследования преступления в отношении ребенка в Новосибирской области, и основаниях принятого судом решения о прекращении...

В Новосибирской области мировым судьей вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон по уголовному делу в отношении 67-летнего жителя города Татарска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.

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