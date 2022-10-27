Подморозит: о погоде на выходных в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Последние выходные октября в Уссурийске ожидаются без осадков, но осадочек все-таки останется. Причиной тому — ощутимое похолодание, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".
Популярные статьи
- В Венгрии отреставрировали памятник российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- В Республике Марий Эл сотрудник полиции спас замерзавшего в реке рыбака
- Полицейские задержали двоих предпринимателей, подозреваемых в незаконном вывозе за рубеж почти 50 тысяч кубометров древесины
Свежие комментарии