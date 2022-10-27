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Подморозит: о погоде на выходных в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Подморозит: о погоде на выходных в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Последние выходные октября в Уссурийске ожидаются без осадков, но осадочек все-таки останется. Причиной тому — ощутимое похолодание, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".

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