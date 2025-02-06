Большинство россиян считают работу в научной сфере привлекательной для себя

61% россиян считают науку привлекательной для себя сферой занятости. Об этом 5 февраля стало известно из результатов исследования, проведенного Институтом современных медиа (MOMRI) совместно с телеканалом «Наука» среди 1,6 тыс.
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