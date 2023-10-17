Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

799 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    Чего Почта России добивалась, то и получила.  У нас почтальоны получают зарплату 6 (шесть) тысяч рублей. В Краснодарс...В Краснодарском к...
  • Tania Еременко
    "Течащая вода " - это нечто!))) Только на каком языке?)))😜Возьмите 1 таблет...
  • Nikolia Vovchenko
    Ну и как назвать этого деятеля,который написал заголовок,а на деле оказалось совсем другое....Ах,да,афтер ведь задумы...Увеличат в 4 раза...

В Кабардино-Балкарской Республике сотрудники полиции прочитали лекции в рамках акции «За здоровье и безопасность наших детей»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино - Балкарской Республике совместно с представителями министерств просвещения и здравоохранения побывали в МКОУ СОШ №2, 4, 5, 6, 7, 11, 13 и 25 и провели с учащимися профилактическую беседу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх