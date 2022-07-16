Сивков: активизация обстрелов ВСУ подтвердила осознание Киевом окончательной потери Донбасса

Федеральное агентство новостей Интенсивность ударов украинских войск по гражданской инфраструктуре городов Донбасса демонстрирует отчаяние Киева, заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
Федеральное агентство новостей Интенсивность ударов украинских войск по гражданской инфраструктуре городов Донбасса демонстрирует отчаяние Киева, заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
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