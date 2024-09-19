Резолюция ООН приближает признание незаконности действий Израиля — МИД РФ

Важным шагом по признанию незаконности действий Израиля стало принятие 18 сентября Генеральной ассамблеей ООН резолюции по Палестине, говорится в опубликованном 19 сентября комментарии министерства иностранных дел России.
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