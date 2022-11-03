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Смотрите видео пушечного гола Тирни и других моментов матча «Арсенал» – «Цюрих»

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Арсенал» – «Цюрих» (1:0). Победный гол «канониров» мощным ударом из-за штрафной забил Киран Тирни.

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