Трюк России с отправкой боевых кораблей на учения к Гавайям привел США в ярость

Последние новостиПолитикаТрюк России с отправкой боевых кораблей на учения к Гавайям привел США в ярость Соединенные Штаты пришли в ярость из-за неожиданного появления группы российских кораблей у берегов Гавайев.Вернуться к статье135НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил ВоробьевДействия Российского флота является ответом администрации США на их учений в близи границ РФ. США считали, что они без наказания могут делать всё, что хотят во всех территориях по своему усмотрению. Они не предусмотрели, что Россия стала не той, которая была в 90-х годах. Президент России В.В. Путин не прощает варварства и всегда умеет дать соответствующий ответ.Лида ОрловаОчень хорошо , если они не понимают , то может поймут что и Россия тоже может сделать такие шаги как и Америка , и не надо обижаться , с вас берём пример ...Rustam KuchkarovАга, совместные учения проведут... против "условного противника", вот веселуха будет.Василий БашмаковНикогда не делай гадость другим, ибо ты не знаешь в каком состоянии окажешься завтра сам. Закон бумеранга - он рано или поздно возвратится к тому месту от куда запущен.АЛЕКС БАМЕсли бумеранг поразил цель - бумеранг не возвращается.Ринат БесфамильныйДавно пора приструнить США совместно с пентагоном и поставить их на местоЮрий ВолковПентагон однако в США. Может совместно с мелкобриттами?степан дуновПиндосы привыкли считать себя наместником бога на земле и истиной в последней инстанции и рады бы применить силу как всегда но увы и ах орешек не по зубам. Правильно ВВП сказал, зубы выбьем.Александр СиляковА как Гавайи стали 50 штатом? На чужой кровиДмитрий Марченкопиндосы думали что поймали Бога за машонку... ан нет - Россия будет теперь делать "мирные проходы ВОЕННЫХ кораблей" в их террводахААлексейПусть пиндосня бесится. Им полезно.Александр СимаковА насколько неожиданным было "неожиданное" появление российских боевых кораблей у Гавайев? Тут или автор чудит, или китайские аналитики. В эпоху, когда передвижение даже каждой рыбацкой шаланды отслеживается с точностью до метра, появление большой группы военных кораблей не могло "застать врасплох" американцев. К тому же, о проведении таких манёвров обычно уведомляют "партнёров" или закрывают отдельные участки акватории для судоходства. И "трюк" с появлением кораблей у Гавайев для наших ВМС давно уже рутинная работа.Юрий ВолковМожет просто новость тухлая? Даты не указаны. А вообще было бы неплохо, совместные учения с китайцами провести рядышком с островом, ранее принадлежащим Баранову.Комментировать
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