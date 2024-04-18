Два человека пострадали при ночных обстрелах ВСУ Белгородской области

Двум пострадавшим потребовалась помощь медиков в результате обстрелов украинскими военными Белгородской области минувшей ночью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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