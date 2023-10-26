Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Вот дойдем до польской границы, то тогда всех этих щирых и отметим.Уволенный за разг...
  • Алатырка
    Ну вот и кушайте полной ложкой - не подавитесь.Жить в Нью-Йорке ...
  • Алексей Наседкин
    А этих пассажиров щирых хоть как то отметили?Уволенный за разг...

В Новосибирске экономист Эдуард Коложвари высказался о курсе рубля в 2024 году

В Новосибирске экономист Эдуард Коложвари высказался о курсе рубля в 2024 году

По мнению эксперта, в 2024 году стоимость доллара не должна расти.Экономист, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари спрогнозировал, каким будет курс рубля в 2024 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх