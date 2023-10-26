В Новосибирске экономист Эдуард Коложвари высказался о курсе рубля в 2024 году

По мнению эксперта, в 2024 году стоимость доллара не должна расти.Экономист, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари спрогнозировал, каким будет курс рубля в 2024 году.
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