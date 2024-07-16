Виктория Боня жестко отреагировала на слова Оксаны Самойловой

Модель Виктория Боня заявила, что она не жертва и не позволит себя пинать. Жительница Монако, Виктория Боня, не нашла общий язык с участниками команды, особенно с коалицией пар, которые решили голосовать против нее до тех пор, пока она не покинет проект.