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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Виктория Боня жестко отреагировала на слова Оксаны Самойловой

Модель Виктория Боня заявила, что она не жертва и не позволит себя пинать. Жительница Монако, Виктория Боня, не нашла общий язык с участниками команды, особенно с коалицией пар, которые решили голосовать против нее до тех пор, пока она не покинет проект.

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