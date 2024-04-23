Символ Вербного воскресенья: что нужно знать о главной традиции праздника Алёна ЮрьеваКаждый год весной, за неделю до Пасхи, многие христиане отмечают особый церковный праздник, который называется Вербное воскресенье.
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