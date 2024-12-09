Бастрыкин: у взяточника из МВД Сатюкова арестовали имущество на 2,1 млрд рублей

В рамках расследования уголовного дела против бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, обвиняемого в коррупции на сумму 5 млрд рублей и укрывающегося за границей, арестовано имущество стоимостью свыше 2,1 миллиарда рублей.