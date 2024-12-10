Банк России назвал две причины резкого ослабления рубля в ноябре

Резкое ослабление российского рубля в ноябре 2024 года произошло из-за новых санкций США и действий некоторых компаний нефинансового сектора, покупавших валюту для погашения обязательств перед российскими банками.
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