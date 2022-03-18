Жиру – 2-й игрок в истории «Филадельфии», проведший 1000 матчей в НХЛ

Клод Жиру – 2-й игрок в истории, проведший 1000 матчей за «Филадельфию». Капитан «Флайерс» принял участие в игре против «Нэшвилла» (5:4).

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