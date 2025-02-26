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Царьград

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Китай и Турция — самые популярные туристические направления среди жителей России

Китай и Турция — самые популярные туристические направления среди жителей России

Эксперт назвал страны, пользующиеся наибольшим интересом у русских туристов.Старинная русская пословица говорит: «готовь санки летом, а бронь на берегу моря зимой».

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