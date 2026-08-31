День знаний: полицейские и общественники в Магаданской области поздравили подшефных в рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»

1 сентября для воспитанников школы-интерната поселка Сокол стал по-настоящему праздничным. В рамках Всероссийской благотворительной акции «Помоги пойти учиться» в гости к ребятам приехали заместитель начальника УМВД России по Магаданской области полковник полиции Павел Теренин, член Общественного совета при УМВД, председатель ветеранской организации ОВД Вадим Кузнецов и артисты местного дома культуры.