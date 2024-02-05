Врач-диетолог Королева: дефицит сезонных овощей вроде огурцов не вредит организму

Зимой овощи в России становятся заметно дороже, в том числе растут цены на огурцы. Этот овощ большинство россиян включают в рацион на регулярной основе, однако если такой возможности нет, то это не страшно, считает врач-диетолог Маргарита Королева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии