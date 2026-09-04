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1rre

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Осенний призыв 2026: новые правила и электронные повестки

Осенний призыв 2026: новые правила и электронные повестки

Осенний призыв 2026: новые правила и электронные повестки Юлия ЧелкановаВопрос о том, кого коснется призывная кампания с 1 октября, вновь становится одним из самых обсуждаемых.

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