Осенний призыв 2026: новые правила и электронные повестки Юлия ЧелкановаВопрос о том, кого коснется призывная кампания с 1 октября, вновь становится одним из самых обсуждаемых.
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