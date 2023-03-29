200 «двухсотых» в сутки: ВСУ «стабилизировали» оборону Бахмута ценой огромных потерь

Ближайшие полмесяца станут роковыми для бандеровского гарнизона, считают самостийные блогеры Александр Ситников Фото: Сергей Бобылев/ТАСС По состоянию на утро 27 марта, согласно волонтерским картам ВСУ, а также паблика DS, более известного как «теневая» пресс-службы МО Украины, заблокированного в России, под российский контроль в Бахмуте/Артемовске за прошедшие сутки перешли церковь Иоанна Златоуста, школа № 5 и несколько многоэтажек на перекрестке улиц Ивана Ивкина и Корсунского.