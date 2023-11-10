Шольц призвал не сомневаться, что поддержка Украины продолжится

Украина нуждается в поддержке, она будет обеспечена. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в Берлине во время своего выступления на мероприятие, организованном Вооруженными силами ФРГ, передает ТАСС.
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