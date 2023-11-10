Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Этот напыщенный еврейчик возомнил себя по крайней мере Британской метрополией, имевшей международный протекторат над ...Нетаньяху планиру...
  • Дмитрий Гурин
    Максимум куда ВСУ сможет дотянуться, это станции перекачки газа через ту же Украину..... лупите не жалко. Электрогене...Украина пригрозил...
  • Рекрут
    надо еще запретить переходить на воздушном змее и ползком ...они и вправду ебану..е?КПП юго-восточной...

Шольц призвал не сомневаться, что поддержка Украины продолжится

Шольц призвал не сомневаться, что поддержка Украины продолжится

Украина нуждается в поддержке, она будет обеспечена. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в Берлине во время своего выступления на мероприятие, организованном Вооруженными силами ФРГ, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх