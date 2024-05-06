Сегодня дан старт патриотической акции в Братске: волонтеры раздают “Георгиевские ленточки”

Братск заряжен атмосферой патриотизма в связи с проведением Всероссийской акции “Георгиевская ленточка”, которая призвана объединить общество в почтении к героическому прошлому страны, сообщает пресс-служба администрации Братска.
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