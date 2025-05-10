Спецоперация Z: хроника главных военных событий 10 мая

Бойцы 35-й бригады ВС РФ отразили удар дрона ВСУ во время эвакуации у Красноармейска, группа украинских боевиков сдалась в плен на Запорожском направлении, бойцы ГрВ «Днепр» установили триколор в северной части Николаевки под Херсоном и другие события спецоперации 10 мая.
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