Спецоперация Z: хроника главных военных событий 10 мая

Бойцы 35-й бригады ВС РФ отразили удар дрона ВСУ во время эвакуации у Красноармейска, группа украинских боевиков сдалась в плен на Запорожском направлении, бойцы ГрВ «Днепр» установили триколор в северной части Николаевки под Херсоном и другие события спецоперации 10 мая.