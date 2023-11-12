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Washington Post: координатора подрыва «Северных потоков» СБУ спрятало в СИЗО

Washington Post: координатора подрыва «Северных потоков» СБУ спрятало в СИЗО

Экс-командир одной из воинских частей ССО ВСУ Роман Червинский был координатором резонансных диверсий, связующим звеном в спецоперации по подрыву «Северных потоков» на дне Балтийского моря осенью 2022 года.

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