В администрации Трампа допускают, что война с Ираном затянется

На совещаниях в Овальном кабинете и ситуационной комнате Белого дома высокопоставленные представители администрации указывали на способность Тегерана продолжать сопротивляться давлению Вашингтона несмотря на блокаду и военные действия, что потенциально переносит завершение противостояния на период после вступления в должность следующего президента в январе 2029 года.
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