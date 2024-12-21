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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ничушкин набрал 1+1 с «Анахаймом», забив в 3-м матче подряд. У него 10+5 в 18 играх в сезоне

Форвард «Колорадо» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче с «Анахаймом» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

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