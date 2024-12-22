Беременная женщина стала жертвой ДТП в Карелии

МВД: мужчина и беременная женщина стали жертвами ДТП в Карелии Мужчина и беременная женщина погибли в ДТП с двумя грузовиками и двумя легковыми автомобилями в Карелии, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
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