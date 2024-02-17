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  • Андрей Тюрин
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    А ты кто?Военные РФ уничто...
  • Кошмар
    Те, кто за речкой был, знают, что они в Афгане были, а не в "авгане". И был ли там Тюрин, большой вопрос.Военные РФ уничто...

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