В Москве лауреаты премии «Топ-менеджеры НПБК» получили награды

В Москве объявлены лауреаты премии «Топ-менеджеры Национальной премии бизнес-коммуникации – 2023». Вручение наград прошло 17 ноября на гала-ужине, посвященном 145-летию российской рекламы и 30-летнему юбилею Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
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