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Царьград

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Минздрав одобрил "Сенипрутуг": 60% ремиссии у больных Бехтерева

Минздрав одобрил "Сенипрутуг": 60% ремиссии у больных Бехтерева

В 2024 году Минздрав России зарегистрировал "Сенипрутуг" для лечения болезни Бехтерева. Препарат разрабатывался 19 лет и показывает эффективность до 60%.

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