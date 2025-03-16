Кадры от МЧС с места тушения пожара на Невском, 109. Спасена женщина. Огонь занялся в квартире утром 16 марта.
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Кадры от МЧС с места тушения пожара на Невском, 109. Спасена женщина. Огонь занялся в квартире утром 16 марта.